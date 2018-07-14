Нетаньяху хочет усилить удары по ХАМАС

Нетаньяху заявил о готовности Израиля усилить удары по ХАМАС

Израиль готов наращивать интенсивность своих ударов по сектору Газа настолько, насколько это потребуется, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху

Израильтяне с ночи бомбят десятки целей в палестинском анклаве, добиваясь от правящего там движения ХАМАС прекращения ракетных обстрелов, пограничных беспорядков и пусков через границу воздушных шаров с горючими веществами.

"Мы будем расширять нашу реакцию на террористические атаки ХАМАС, насколько это необходимо. Если ХАМАС не поймет наше послание сегодня, он поймет его завтра", — процитировал пресс-секретарь Нетаньяху Офир Гендельман его первое заявление по поводу ситуации в секторе Газа.

На бомбардировки, уже унесшие жизни двух палестинцев, палестинские боевики отвечают ракетными и минометными обстрелами юга Израиля, где есть трое раненых мирных жителей.

Обмен ударами Израиль называет самой масштабной эскалацией за четыре года, прошедшие со времен последней крупной военной операции в секторе Газа. Летняя кампания 2014 года, перешедшая от дистанционных ударов к наземному вторжению и уличным боям, унесла жизни свыше 2 тысяч палестинцев и более 70 израильтян.