Президент Колумбии обратился к Трампу

Президент Колумбии попросил Трампа обсудить с Путиным ситуацию в Венесуэле

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

Para contribuir a la solución de la crisis en Venezuela, le pido al presidente Trump @POTUS que le solicite a Putin dejar de apoyar al régimen de Maduro. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 14 July 2018

По мнению главы Колумбии, Трампу надо убедить Путина отказаться от поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро

«Чтобы помочь разрешить кризис в Венесуэле, я прошу президента Трампа призвать Путина прекратить поддерживать режим Мадуро», — написал он.