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Президент Колумбии обратился к Трампу
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Президент Колумбии попросил Трампа обсудить с Путиным ситуацию в Венесуэле 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос призвал американского лидера Дональда Трампа обсудить с главой России Владимиром Путиным ситуацию в Венесуэле во время встречи в Хельсинки.
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
По мнению главы Колумбии, Трампу надо убедить Путина отказаться от поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Чтобы помочь разрешить кризис в Венесуэле, я прошу президента Трампа призвать Путина прекратить поддерживать режим Мадуро», — написал он.
Саммит России и США состоится в финской столице 16 июля. В рамках него также встретятся российский министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео.
RT на русском: последние новости
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