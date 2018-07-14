Президент Колумбии обратился к Трампу

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос призвал американского лидера Дональда Трампа обсудить с главой России Владимиром Путиным ситуацию в Венесуэле во время встречи в Хельсинки.
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
Para contribuir a la solución de la crisis en Venezuela, le pido al presidente Trump @POTUS que le solicite a Putin dejar de apoyar al régimen de Maduro. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 14 July 2018
По мнению главы Колумбии, Трампу надо убедить Путина отказаться от поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Чтобы помочь разрешить кризис в Венесуэле, я прошу президента Трампа призвать Путина прекратить поддерживать режим Мадуро», — написал он.
Саммит России и США состоится в финской столице 16 июля. В рамках него также встретятся российский министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео.