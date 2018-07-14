В Хельсинки начали огораживать отель для Трампа

Полиция в Хельсинки начала огораживать отель для Трампа

Сейчас доступ на территорию отеля и в здания свободный. Однако рядом с отелем стоит большое количество машин полиции, сотрудники которой дежурят и в лобби отеля. Вечером в субботу они начали возводить заграждение и рамки металлоискателей вокруг отеля, отделяя его от расположенных поблизости жилых домов.

Согласно расценкам, ночь с субботы на воскресенье в отеле можно провести всего за 135 евро. А вот на воскресенье и понедельник, когда в отеле должен жить Дональд Трамп, взять номер уже нельзя: ближайшие доступные номера появляются только во вторник, на следующий день после саммита.