В Хельсинки начали огораживать отель для Трампа

Отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa в Хельсинки, где поселится президент США Дональд Трамп на время саммита с президентом РФ, начали огораживать металлическим забором, полицейские ставят металлоискатели, передаёт корреспондент РИА Новости.
Сейчас доступ на территорию отеля и в здания свободный. Однако рядом с отелем стоит большое количество машин полиции, сотрудники которой дежурят и в лобби отеля. Вечером в субботу они начали возводить заграждение и рамки металлоискателей вокруг отеля, отделяя его от расположенных поблизости жилых домов.
Согласно расценкам, ночь с субботы на воскресенье в отеле можно провести всего за 135 евро. А вот на воскресенье и понедельник, когда в отеле должен жить Дональд Трамп, взять номер уже нельзя: ближайшие доступные номера появляются только во вторник, на следующий день после саммита.
Переговоры Дональда Трамп и Владимира Путина состоятся 16 июля в Хельсинки. Вашингтон и Москва обозначили весьма широкий круг вопросов, которые будут обсуждаться, что неудивительно, ведь это будет первая полноформатная двусторонняя встреча лидеров двух стран. До этого им удавалось встретиться лишь на полях других мероприятий: саммите "группы двадцати" в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года.