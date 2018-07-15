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На Кубе может появиться частная собственность и президент
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Новая кубинская конституция ограничит срок президентства десятью годами 

РИА Новости 15 июля 2018
Фото: © AFP 2018 / Francisco Jara
Новая конституция Кубы ограничит срок пребывания на посту для главы государства 10 годами, а также признает право частной собственности, сообщает официальное издание властей страны Granma.
Согласно проекту основного закона страны, публикуемому изданием, глава Кубы теперь сможет находиться у власти не более двух пятилетних сроков. Голосование по документу пройдет 21-23 июля в ходе заседания Национальной ассамблеи народной власти (парламента), уточняет мексиканский канал Televisa.
"Устанавливается должность президента и вице-президента республики", — говорится в тексте проекта конституции. Ранее должность главы государства называлась председателем Госсовета и Совета министров. Сейчас этот пост занимает Мигель Диас-Канель, в апреле сменивший на нем Рауля Кастро.
Впервые текст конституции включает в себя запрет на дискриминацию по гендерным признакам и признание права частной собственности, отмечает Granma.
После одобрения изменений в конституцию парламентом они будут вынесены на народный референдум для получения согласия со стороны кубинского общества.
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