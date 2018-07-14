Ещё
Совбез ООН осудил теракт в Пакистане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Жестокое убийство армянина шокировало Тбилиси
Жестокое убийство армянина шокировало Тбилиси

Совбез ООН осудил теракт в Пакистане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Hector Retamal
Совет Безопасности ООН категорически осудил террористический акт в пакистанском городе Мастунг, произошедший накануне и унесший жизни по крайней мере 128 человек, говорится в заявлении совета.
По данным местного телеканала Geo Tv, 128 человек погибли и 120 пострадали в результате совершенного террористом-смертником самоподрыва. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство"*.
"Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили отвратительный и трусливый террористический акт, совершенный 13 июля в Мастунге в Пакистане, в результате чего погибло не менее 128 человек и ранено 200 человек", — говорится в сообщении.
Страны-участницы совета "выражают глубочайшее сожаление и соболезнования семьям погибших и правительству Пакистана и желают скорейшего и полного выздоровления пострадавшим".
Совбез отметил, что считает "терроризм во всех его формах и проявлениях одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности".
Совбез подчеркивает необходимость привлечения к ответственности виновных, организаторов, финансистов и спонсоров терактов и "настоятельно призывает все государства в соответствии со своими обязательствами по международному праву и соответствующим резолюциям Совета Безопасности активно сотрудничать с правительством Пакистана и всеми другими соответствующими органами".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой
Деньги в российских банках оказались под угрозой27
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте78
Трупный день: дома россиян набиты костями
Украина решила «подкупить» крымчан водой198
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение