Совбез ООН осудил теракт в Пакистане

По данным местного телеканала Geo Tv, 128 человек погибли и 120 пострадали в результате совершенного террористом-смертником самоподрыва. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство" *.

"Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили отвратительный и трусливый террористический акт, совершенный 13 июля в Мастунге в Пакистане, в результате чего погибло не менее 128 человек и ранено 200 человек", — говорится в сообщении.

Страны-участницы совета "выражают глубочайшее сожаление и соболезнования семьям погибших и правительству Пакистана и желают скорейшего и полного выздоровления пострадавшим".

Совбез отметил, что считает "терроризм во всех его формах и проявлениях одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности".

Совбез подчеркивает необходимость привлечения к ответственности виновных, организаторов, финансистов и спонсоров терактов и "настоятельно призывает все государства в соответствии со своими обязательствами по международному праву и соответствующим резолюциям Совета Безопасности активно сотрудничать с правительством Пакистана и всеми другими соответствующими органами".