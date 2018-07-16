«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов

Использованный в Эймсбери «Новичок» находился во флаконе из-под духов

Брат Чарли Роуи, отравленного в британском городе Эймсбери, заявил, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" находилось во флаконе из-под духов. Об этом сообщает The Sun.

По словам Мэттью Роуи, брат, все еще находящийся в больнице, рассказал, что нашел флакон и "подобрал" его.

Мужчина также рассказал, что обеспокоен состоянием брата, который сильно похудел и чувствовал себя ужасно.

Ранее сообщалось, что британские следователи заподозрили российских разведчиков в причастности к отравлениям с применением "Новичка" в Эймсбери и Солсбери. В настоящий момент личности причастных устанавливаются.