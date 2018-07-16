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«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
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Использованный в Эймсбери «Новичок» находился во флаконе из-под духов 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: EPA
Брат Чарли Роуи, отравленного в британском городе Эймсбери, заявил, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" находилось во флаконе из-под духов. Об этом сообщает The Sun.
По словам Мэттью Роуи, брат, все еще находящийся в больнице, рассказал, что нашел флакон и "подобрал" его.
Мужчина также рассказал, что обеспокоен состоянием брата, который сильно похудел и чувствовал себя ужасно.
Ранее сообщалось, что британские следователи заподозрили российских разведчиков в причастности к отравлениям с применением "Новичка" в Эймсбери и Солсбери. В настоящий момент личности причастных устанавливаются.
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