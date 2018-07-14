Двойное отравление оказалось не под силу англичанам

Расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери стало одним из самых сложных процессов, с которыми когда-либо сталкивалась полиция Великобритании, заявили в Скотланд-Ярде.
«Не будет преувеличением сказать, что процесс расследования, связанный как с этим, так и с расследованием в Солсбери, стал одним из самых сложных, с которыми когда-либо сталкивалась полиция Великобритании», — заявил помощник комиссара Нейл Басу.
В сообщении ведомства отмечается, что сотрудники расследования отравления в Эймсбери собрали более 400 вещественных доказательств и образцов.