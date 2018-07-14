Двойное отравление оказалось не под силу англичанам

Полиция назвала дела об отравлениях в Солсбери и Эймсбери сложнейшими в истории ведомства

Расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери стало одним из самых сложных процессов, с которыми когда-либо сталкивалась полиция Великобритании , заявили в Скотланд-Ярде. «Не будет преувеличением сказать, что процесс расследования, связанный как с этим, так и с расследованием в Солсбери, стал одним из самых сложных, с которыми когда-либо сталкивалась полиция Великобритании», — заявил помощник комиссара Нейл Басу. В сообщении ведомства отмечается, что сотрудники расследования отравления в Эймсбери собрали более 400 вещественных доказательств и образцов.