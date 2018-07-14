Ещё
Двойное отравление оказалось не под силу англичанам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция назвала дела об отравлениях в Солсбери и Эймсбери сложнейшими в истории ведомства 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери стало одним из самых сложных процессов, с которыми когда-либо сталкивалась полиция Великобритании, заявили в Скотланд-Ярде.
«Не будет преувеличением сказать, что процесс расследования, связанный как с этим, так и с расследованием в Солсбери, стал одним из самых сложных, с которыми когда-либо сталкивалась полиция Великобритании», — заявил помощник комиссара Нейл Басу.
В сообщении ведомства отмечается, что сотрудники расследования отравления в Эймсбери собрали более 400 вещественных доказательств и образцов.
RT на русском: последние новости
Трамп обвинил Обаму в бездействии в отношении 12 обвиняемых Минюстом россиян Эксперт прокомментировал заявление Рады о «ничтожности» введённых против Крыма санкций Трамп выразил соболезнования семьям погибших при наводнении в Японии
Комментарии20
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой199
Деньги в российских банках оказались под угрозой25
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте74
Трупный день: дома россиян набиты костями38
Украина решила «подкупить» крымчан водой172
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение