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Трамп хочет отказаться от негатива с Россией
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Трамп хочет отказаться от негативного прошлого с Россией, считают в Совфеде 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп постоянно переводит ответственность за промахи в американской политике на своего предшественника Барака Обаму, как по ситуации с Крымом, так и по "вмешательству" РФ в американские выборы, возможно, он захочет отказаться от негативного прошлого в отношениях с Москвой, считает член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Ранее президент США Дональд Трамп указал, что предполагаемая деятельность 12 россиян в рамках расследования вменяемого РФ вмешательства в выборы в США проходила во время президентства Барака Обамы.
На пресс-конференции в пятницу заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что Минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США. По словам Розенстайна, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов в США, в документах Минюста нет.
"На мой взгляд, нет необходимости доказывать, что обвинение 12 россиян во вмешательстве в американские выборы есть 100-процентная фейковая новость, запущенная специально под саммит в Хельсинки", — сказал Клинцевич РИА Новости в субботу.
Куда интереснее, по его словам, проследить реакцию на нее Дональда Трампа. "Характерно, что особый упор президент США сделал на то, что эта история произошла во время администрации Барака Обамы, и лично он к ней не имеет никакого отношения. Практически то же самое хозяин Белого дома не раз заявлял, комментируя воссоединение Крыма и России", — напомнил сенатор. Он также отметил, что поневоле закрадывается мысль, что "Дональд Трамп не против того, чтобы оставить в прошлом многие проблемы, в том числе и мнимые, которые низвели до нуля российско-американские отношения".
"Если такое намерение реально существует, то мы в России его будем только приветствовать и готовы к встречному движению. Наверное, сразу сбросить весь старый груз не получится, но саммит может и должен дать начало этому процессу", — уверен парламентарий.
"Укрепление мировой безопасности — вот реальный выигрыш, который получат все народы в случае улучшения отношений между Россией и США", — заключил Клинцевич.
Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то что "расследование" длится уже больше года.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, а также выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.
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