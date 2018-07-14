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Украина стала жертвой антироссийских санкций
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Эксперт прокомментировал заявление Рады о «ничтожности» введённых против Крыма санкций 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Политический эксперт Владимир Джаралла в разговоре с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что введённые странами Запада в отношении Крыма санкции «ничтожны».
«Как с удивлением обнаружили многие, санкции для России оказались скорее поводом для того, чтобы принять вызов и выйти из сложной ситуации, в которой могла оказаться любая другая страна. Это отметили не только украинские парламентарии, но и, наверное, более авторитетные наблюдатели — американские сенаторы, чей визит прошёл совсем недавно. Практически все они подтвердили, что не увидели никакого эффекта от санкций», — сказал эксперт.
Джаралла подчеркнул, что такое развитие событий выглядит контрастно на фоне всего происходящего на Украине. Политолог также добавил, что на Западе уже начинают больше выражать недовольство украинской стороной.
«Очевидно, что раздражение в отношении Украины проявляется на самых различных уровнях. В том числе это понимают и чувствуют на себе и сами украинские политики. Мы видим пример того, что происходит со странами, которые решают в этом мире политических хищников сыграть в якобы, как они думают, самостоятельную игру — они становятся жертвами», — заключил Джаралла.
Ранее в Верховной раде назвали «ничтожными» санкции, введённые против Крыма.
RT на русском: последние новости
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