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В Австрии призвали не ослаблять борьбу с ИГ*
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Канцлер Австрии призвал не ослаблять борьбу с ИГ* 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: AP Photo / Virginia Mayo
Теракт с множеством жертв в Пакистане во время предвыборного митинга показал, что нельзя ослаблять борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"*, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
По данным местного телеканала Geo Tv, 128 человек погибли и 120 пострадали в результате совершенного террористом-смертником самоподрыва. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство"*.
"Я шокирован террористической атакой в Мастунге на политическом митинге в Пакистане — самой смертоносной с 2014 года. Мои искренние соболезнования семьям более 100 жертв. Это ужасное нападение на демократический процесс показывает, что нам нельзя ослаблять нашу борьбу с ИГ*", — говорится в заявлении Курца в его микроблоге в Twitter.
*Террористическая организация, запрещена в России
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