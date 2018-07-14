В Австрии призвали не ослаблять борьбу с ИГ*

Канцлер Австрии призвал не ослаблять борьбу с ИГ*

По данным местного телеканала Geo Tv, 128 человек погибли и 120 пострадали в результате совершенного террористом-смертником самоподрыва. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство"*.