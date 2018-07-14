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Жителям Хельсинки рекомендовали не высовываться
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В Хельсинки не рекомендуют смотреть в окна на пути движения Путина и Трампа 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: © AFP 2018 / Lehtikuva / Onni Ojala
Полиция Хельсинки не рекомендует горожанам, живущим вблизи центральных автомагистралей, подходить к окнам, когда в понедельник по улицам будут передвигаться кортежи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает в субботу со ссылкой на полицию газета Ilta-Lehti.
"Не высовывайтесь в окна, не выходите на балконы, окна не должны быть открыты при прохождении кортежей. Конечно, мы не можем контролировать всех граждан. Мы надеемся на понимание… Несоблюдение рекомендаций может привести к проведению дополнительных мероприятий, связанных с безопасностью", — рассказал глава полиции Хельсинки Хейкки Копперойнен (Heikki Kopperoinen).
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
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