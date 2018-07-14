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Жителям Хельсинки рекомендовали не выглядывать в окна
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Жителям Хельсинки рекомендовали не выглядывать в окна 

Рамблер 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Lehtikuva / Onni Ojala
Хельсинкская полиция предпринимает меры для обеспечения безопасности визита лидеров России и США в страну, сообщает издание Ilta-Lehti.
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в Хельсинки в понедельник. Трамп прибывает в Финляндию в воскресенье.
Горожанам, живущим вблизи центральных автомагистралей, рекомендовано не подходить к окнам и не стоять на балконах в ожидании кортежей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Не высовывайтесь в окна, не выходите на балконы, окна не должны быть открыты при прохождении кортежей. Конечно, мы не можем контролировать всех граждан. Мы рассчитываем на понимание. Несоблюдение рекомендаций может привести к проведению дополнительных мероприятий, связанных с безопасностью», — заявил глава полиции города Хейкки Копперойнен.
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