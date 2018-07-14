Жителям Хельсинки рекомендовали не выглядывать в окна

Хельсинкская полиция предпринимает меры для обеспечения безопасности визита лидеров России США в страну, сообщает издание Ilta-Lehti

Горожанам, живущим вблизи центральных автомагистралей, рекомендовано не подходить к окнам и не стоять на балконах в ожидании кортежей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.