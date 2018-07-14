«Вышли на обед»: над Порошенко давно так не смеялись

Пользователи соцсетей посмеялись над фотографией, которая была сделана на брифинге с президентом Украины Петром Порошенко и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом . На снимке видно, что в зале практически нет людей: там находится чуть больше десятка журналистов. В сети высказывают различные предположения о том, почему так произошло.

Множество ироничных откликов в соцсетях вызвал снимок с совместного брифинга президента Украины Петра Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга. На фотографии видно, что Порошенко и Столтенберг выступают перед почти пустым залом, где сидят чуть больше 10 журналистов. Снимок разместил в своем фейсбуке главный редактор издания «Таймер» Юрий Ткачев

«Украина-НАТО: «Ваше мнение очень важно для нас», — подписал он фотографию.

В комментариях к записи также заметили, что журналисты уже просто не рассчитывают услышать от украинского лидера что-то новое. «А чего там слушать? Один раз послушали пять лет назад, а дальше все то же самое», — подчеркнул один из пользователей.

Другие подписчики Ткачева также высказали различные предположения, почему на брифинге так мало представителей прессы. Некоторые выдвинули версию того, что это просто «репетиция», во время которой все журналисты «вышли на обед». Один из пользователей иронично отметил, что все журналисты сейчас находятся в пресс-центре чемпионата мира по футболу. Также было предположение, приводилось мнение, что фотографию могли обработать в фотошопе.

Двухдневный саммит НАТО прошел в столице Бельгии с 11 по 12 июня. В нем приняли участие 29 стран-участниц альянса и руководители государств-партнеров, в числе которых была и Украины. В ходе саммита политические лидеры договорились увеличить расходы на оборону, как настаивал на этом президент США Дональд Трамп . Йенс Столтенберг подчеркивал, что все решения, которые были приняты в ходе саммита, направлены только на то, чтобы укрепить силы сдерживания и оборону НАТО.

К тому же страны-участницы альянса заметили, что «агрессивные действия» со стороны России угрожают их безопасности. Трамп в ответ на подобные заявления выразил надежду, что НАТО и Россия смогут «ужиться».

Что касается высмеивания президента Украины в соцсетях, стоит отметить, что такое происходит уже не впервые. Так, например, 23 июня Петр Порошенко во время своей рабочей поездки в Запорожскую область торжественно открыл дорожный знак, о чем сообщили в пресс-службе украинского лидера. Это событие вызвало в сети активное обсуждение. Наибольшее количество ироничных комментариев вызвал тот факт, что Порошенко не традиционного перерезал красную ленточку, а просто снял со знака фрагмент синей ткани.

«Осматриваю первый отремонтированный участок дороги Н-08 — 23,74 км, которая соединяет Запорожье и Днепр», — сообщил Порошенко в своем твиттере.

За этим постом последовали весьма ироничные комментарии пользователей соцсети.

«В теплой и дружественной обстановке, под бурные и продолжительные аплодисменты сотен украинцев президент Украины открыл дорожный знак», — отметил пользователь фейсбука Александр Ржавский.

«Неописуемая радость и гордость переполняют душу, на глаза наворачиваются слезы счастья! Отремонтировано почти 24 километра дороги на трассе Днепр — Запорожье. Это невиданная победа, которой обязан гордиться каждый украинец», — подчеркнул Rostyslav Demchuk.

«Когда-то я написал, что Петр Алексеевич в свете открытия им всего, чего только можно, скоро откроет мне пиво. Судя по всему, к этому и идет», — предсказал Назар Приходько.

Один из пользователей твиттера назвал это событие достижением года. У другого возник вопрос: «А какое отношение к ремонту имеет президент Украины? Он лично асфальт в ямки кидал?». Третий оставил короткое и яркое сообщение, в котором назвал событие «адом».

Смех украинцев вызвало также заявление Петра Порошенко, которое он сделал 15 апреля. Тогда он заявил, что украинская армия является одной из самых эффективных в Европе.

Ливана. Об этом украинский лидер написал в своем твиттере. В опубликованном сообщении он утверждал, что за последние четыре года Украина смогла не просто возродить армию, а превратить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в одну из самых эффективных армий из всех, что есть на континенте. Чтобы подтвердить свою позицию, он привел в пример успехи украинских десантников на контрштурмовых учениях для маленьких групп SWAT (Special Weapons and Tactics) в польской Познани , где они продемонстрировали лучший результат. При этом в подготовительном курсе участвовали трое украинских военных. Помимо украинцев на двухнедельных учениях присутствовали также представители Великобритании

Через неделю после этого заявления телеканал NewsOne провел опрос общественного мнения, в ходе которого украинцы высмеяли заявление президента страны об украинской армии как «одной из самых эффективных». Одна киевлянка предположила, что Порошенко просто «немного путает понятия про сильную армию». Другой собеседник канала отметил, что это не может быть ничем иным, как шуткой.