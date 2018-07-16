Ещё
«Педофил»: Маск разозлился на тайского дайвера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Илон Маск назвал педофилом спасавшего детей из пещеры британского дайвера 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Миллиардер Илон Маск в резкой форме ответил британскому дайверу, раскритиковавшему его план по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Спасатель Верн Ансворт, участвовавший в спасательной операции, заявил, что идея Маска о мини-субмарине является пиар-ходом и посоветовал «засунуть эту подлодку куда поглубже». В ответ Маск своем Twitter назвал оппонента педофилом, отметив, что не видел Ансворта не месте инцидента, а вызволявшие детей тайские морпехи «по-настоящему круты».
Позднее он удалил свой твит.
Детская футбольная команда пошла в пещеру после тренировки 23 июня. Сначала внутри было сухо, но вскоре пошел дождь, и вход затопило и завалило камнями. Всех пропавших нашли живыми 3 июля, через десять дней после исчезновения. Они сидели в одном из гротов, в четырех километрах от входа. От свободы их отделяло три затопленных участка.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии4  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно575
Лепс оконфузился с фонограммой13
США заявили о победе F-35 над Су-5754
«Любой, кроме Порошенко»26
Меланья Трамп удивила нарядом в Хельсинки29
Видео
00:44
Кошки предчувствовали землетрясение в Японии
Катастрофы Интернет
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение