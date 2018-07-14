Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами

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Трамп обвинил Обаму в бездействии в отношении 12 обвиняемых Минюстом россиян 

RT на русском 1 час назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное вмешательство 12 россиян в выборный процесс в США произошло при администрации президента Барака Обамы и с её попустительства.
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Об этом президент написал в Twitter.
«Всё, что вы услышали вчера про 12 российских граждан, произошло при администрации Обамы, а не Трампа. Почему же они не предприняли ничего по этому поводу, особенно учитывая, что ФБР, как сообщается, проинформировало об этом президента Обаму ещё в сентябре, до выборов?» — написал Трамп.
Он добавил, что ФБР следовало изъять сервер Национального Комитета Демократической партии США и получить его данные.
«…Где сервер, почему ФБР не изъяли его? Глубинное государство?» — задался вопросом Трамп.
Ранее Соединённые Штаты выдвинули новые обвинения в отношении 12 россиян в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по России.
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