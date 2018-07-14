Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами

Трамп обвинил Обаму в бездействии в отношении 12 обвиняемых Минюстом россиян

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное вмешательство 12 россиян в выборный процесс в США произошло при администрации президента Барака Обамы и с её попустительства.

The stories you heard about the 12 Russians yesterday took place during the Obama Administration, not the Trump Administration. Why didn’t they do something about it, especially when it was reported that President Obama was informed by the FBI in September, before the Election?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 июля 2018 г. Об этом президент написал в Twitter.

«Всё, что вы услышали вчера про 12 российских граждан, произошло при администрации Обамы, а не Трампа. Почему же они не предприняли ничего по этому поводу, особенно учитывая, что ФБР, как сообщается, проинформировало об этом президента Обаму ещё в сентябре, до выборов?» — написал Трамп.

…Where is the DNC Server, and why didn’t the FBI take possession of it? Deep State?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 июля 2018 г. Он добавил, что ФБР следовало изъять сервер Национального Комитета Демократической партии США и получить его данные.

«…Где сервер, почему ФБР не изъяли его? Глубинное государство?» — задался вопросом Трамп.

Ранее Соединённые Штаты выдвинули новые обвинения в отношении 12 россиян в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по России.