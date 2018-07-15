Ещё
«Новое поколение фашистов»: в ЛНР рассказали о вербовке детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Новое поколение фашистов»: в ЛНР рассказали о вербовке детей «Правым сектором»* 

ТК «Звезда»
Фото: Globallookpress
В ЛНР считают, что в ходе обучения детям могут быть привиты идеи фашизма и радикального национализма.
«Правый сектор»* вербует детей на подконтрольной Киеву территории Донбасса и обучает их военному делу, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Учебное подразделение «Правого сектора»* организовало набор детей из неблагополучных семей для обучения практическим навыкам тактики ведения боя и выживания в условиях войны», — цитирует Марочко Луганский информационный центр.
Отбирать потенциальных кандидатов помогают украинские полицейские, которые предоставляют националистам информацию о несовершеннолетних нарушителях. После чего детям предлагается в качестве альтернативы наказанию пройти обучение на территории детского лагеря «Чайка» в Старобельске.
Марочко призвал мировую общественность разобраться в ситуации, чтобы не допустить «зарождение нового поколения фашистов в центре европейского континента».
*«Правый сектор» — запрещенное на территории РФ украинское объединение радикальных националистических организаций.
ТК «Звезда»: последние новости
Мотоциклисты столкнулись на глазах у Макрона во время парада ко Дню взятия Бастилии В Сети высмеяли выступление Порошенко перед пустыми стульями на саммите НАТО «Они повсюду»: Порошенко пожаловался Трампу на «агентов ФСБ»
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина не захотели видеть в Париже797
Трамп сказал все, что думает о Путине и РФ39
Германию уличили в высокомерном отношении к РФ18
Кадыров оправдался за казнь чеченок65
Крым оказался на грани природной катастрофы315
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение