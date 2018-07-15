«Новое поколение фашистов»: в ЛНР рассказали о вербовке детей

В ЛНР считают, что в ходе обучения детям могут быть привиты идеи фашизма и радикального национализма.
«Правый сектор»* вербует детей на подконтрольной Киеву территории Донбасса и обучает их военному делу, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Учебное подразделение «Правого сектора»* организовало набор детей из неблагополучных семей для обучения практическим навыкам тактики ведения боя и выживания в условиях войны», — цитирует Марочко Луганский информационный центр.
Отбирать потенциальных кандидатов помогают украинские полицейские, которые предоставляют националистам информацию о несовершеннолетних нарушителях. После чего детям предлагается в качестве альтернативы наказанию пройти обучение на территории детского лагеря «Чайка» в Старобельске.
Марочко призвал мировую общественность разобраться в ситуации, чтобы не допустить «зарождение нового поколения фашистов в центре европейского континента».
*«Правый сектор» — запрещенное на территории РФ украинское объединение радикальных националистических организаций.