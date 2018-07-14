Перед трибуной Макрона произошел инцидент

На Елисейских полях в Париже, где проходят торжественные мероприятия в честь Дня взятия Бастилии, мотоциклисты столкнулись на глазах у президента Франции Эманнуэля Макрона и его супруги, которые сидели на трибуне вместе с другими гостями.

Мотоциклисты упали после столкновения, но быстро встали, никто не пострадал. Остальные участники шоу не прервали программу и не стали привлекать внимания к случившемуся.

Видео выложено на сайте BFMTV

Собравшиеся поаплодировали участникам мотошоу.

Франция празднует национальный праздник — День взятия Бастилии — ежегодно 14 июля. Он появился после того, как во время Великой французской революции — в 1789 году восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию. Это событие ознаменовало начало Великой французской революции.