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Перед трибуной Макрона произошел инцидент
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Перед трибуной Макрона произошел инцидент 

Рамблер 1 час назад
На Елисейских полях в Париже, где проходят торжественные мероприятия в честь Дня взятия Бастилии, мотоциклисты столкнулись на глазах у президента Франции Эманнуэля Макрона и его супруги, которые сидели на трибуне вместе с другими гостями.
Мотоциклисты упали после столкновения, но быстро встали, никто не пострадал. Остальные участники шоу не прервали программу и не стали привлекать внимания к случившемуся.
Видео выложено на сайте BFMTV.
Собравшиеся поаплодировали участникам мотошоу.
Франция празднует национальный праздник — День взятия Бастилии — ежегодно 14 июля. Он появился после того, как во время Великой французской революции — в 1789 году восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию. Это событие ознаменовало начало Великой французской революции.
Комментарии61  Ещё 4 источника 
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