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Туск рассказал о признании Трампа по Украине
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Туск рассказал о признании Трампа по Украине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп заявлял Дональду Туску, что ему интересны мотивы политики России в отношении Украины, при этом он признавался, что к самой Украине испытывает намного меньше энтузиазма. Об этом глава Евросовета рассказал в эфире польского телеканала TVN24, передает "Европейская правда".
"В нескольких беседах со мной президент Трамп не скрывал, что испытывает меньше восторги относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия на Украине", — сказал Туск.
В июне на саммите "Большой семерки", как сообщали СМИ, Трамп заявил, что Крым принадлежит России, поскольку там живут русскоязычные. Кроме того, глава Белого дома усомнился в целесообразности оказания финансовой помощи Киеву, подчеркнув, что "Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире".
В июле Трамп заявил, что не "допустил бы" воссоединения Крыма с Россией, если бы был президентом в 2014 году. При этом он обвинил в случившемся своего предшественника Барака Обаму.
Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума в 2014 году. За воссоединение с Россией проголосовали более 96 процентов крымчан. Российские власти многократно отмечали, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, что соответствует международному праву и Уставу ООН. Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Запад неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в дела Украины. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в преодолении Украиной политического и экономического кризиса.
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