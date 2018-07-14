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В Сети высмеяли «выступление» Порошенко
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В Сети высмеяли «выступление» Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО 

РИА Новости 1 час назад
Пользователи соцсетей высмеяли фотографию с совместного брифинга президента Украины Петра Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе. Снимок опубликовал главный редактор украинского издания "Таймер" Юрий Ткачев в Facebook.
На кадре видно, что зал, где проходило мероприятие, оказался практически пустым, журналисты и фотографы заняли только несколько мест в первых рядах.
"Украина-НАТО: "Ваше мнение очень важно для нас", — отметил Ткачев в подписи к фото.
В комментариях не удивились такой ситуации, отметив, что журналисты больше не рассчитывают услышать от украинского президента что-либо новое.
"А чего там слушать? Один раз послушали пять лет назад, а дальше все то же самое", — отметил Ilja Bendik.
"Все журналисты ушли в пресс центр ЧМ-2018", — поиронизировал Сергей Шутиков.
При этом некоторые пользователи попытались объяснить странный снимок тем, что на кадре была запечатлена "репетиция" выступления, и допустили, что все представители прессы в тот момент "вышли на обед".
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Комментарии  Ещё 9 источников 
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