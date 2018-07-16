Ещё
Помпео и Болтон примут участие в саммите
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео и Болтон будут присутствовать на переговорах Трампа и Путина 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: AP Photo / Alonzo Adams
На переговорах президентов РФ и США в американской делегации будут присутствовать, среди прочих, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео, следует из списка, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, в состав американской делегации вошли глава аппарата Белого дома Джон Келли и старший советник Совета нацбезопасности по России Фиона Хилл.
Переговоры президентов России и США пройдут в Хельсинки в понедельник. Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
Последние новости
Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО Президент Хорватии выступила против изоляции России Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина380
Туринская плащаница оказалась подделкой146
Грудинин развелся72
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»380
Рабочие устроили массовую драку из‐за зарплаты49
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение