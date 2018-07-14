Белый дом прокомментировал обвинения против 12 россиян

Белый дом прокомментировал обвинения против 12 российских разведчиков

«Нет никаких свидетельств того, что хакерская атака оказала какое-то действие на процесс голосования», — отметила она и добавила, что в администрации президента и раньше об этом говорили.

Ранее МИД России подчеркнул, что Вашингтон подобными обвинениями хочет испортить атмосферу перед встречей российского и американского лидеров в Хельсинки 16 июля.

13 июля США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Все они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации. Отмечается, что россияне в том числе устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры, чтобы следить за пользователями и читать их переписку.