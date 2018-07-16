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В Киеве установят памятник Илье Муромцу
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В Киеве установят памятник Илье Муромцу 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Памятник Илье Муромцу установят в Киеве, сообщил в понедельник мэр столицы Украины Виталий Кличко; он отметил, что былинный богатырь — это украинская история, которую "пытаются украсть", но не уточнил, кто именно хочет это сделать.
"Приближаются к финалу работы по изготовлению скульптуры Ильи Муромца, которую уже скоро презентуем в парке "Муромец". Это будет уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям", — написал Кличко на странице в Facebook.
По словам Кличко, части для форм скульптуры, которые затем заливают бронзой, изготавливали с помощью 3D-принтера. Памятник достигает в высоту 11 метров. Позировал для создания образа богатыря Василий Вирастюк — заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титула "Самый сильный человек мира".
"Не думаю, что стоит спорить, нужен ли нам памятник Муромцу или нет. Илья Муромец, который, по преданию, родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре, это наш богатырь, это наша история. Которую сегодня, к сожалению, пытаются у нас украсть. Поэтому Муромец будет стоять в Киеве, на территории Труханова острова. Там, где когда-то располагалась дружина князя Владимира", — подчеркнул мэр столицы.
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