Трамп обвинил россиян во «вмешательстве» до саммита

Обвинения в адрес 12 россиян во «вмешательстве» в американские выборы обнародовали до саммита в Хельсинки по решению президента США Дональда Трампа, сообщают информационные агентства.
На прошлой неделе первый замминистра юстиции США Род Розенстайн сообщил Трампу об обвинительном заключении, предложив главе государства решить, когда объявлять об этом — до или после встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Трамп решил, что объявить лучше до саммита. Он надеялся, что это даст ему преимущество на переговорах, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, в США предъявили заочные обвинения 12 якобы сотрудникам российской военной разведки, которые в США проходят по делу о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы.