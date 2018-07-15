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На юге Ирака ввели комендантский час
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СМИ: на юге Ирака ввели комендантский час 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: © AP Photo / Khalid Mohammed
Власти Ирака ввели комендантский час в четырех южных провинциях на фоне массовых антиправительственных протестов в стране, сообщает телеканал ِAl-Arabia.
Ранее телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в силах безопасности сообщил о введении комендантского часа в южном городе Наджаф.
"Правительство Ирака объявило о комендантском часе в провинциях Наджаф, Кербела, Майсан и Басра, чтобы помешать продолжению протестов", — говорится в сообщении телеканала.
Акции протеста на юге Ирака начались около недели назад с портового города Басра. Ситуация обострилась после гибели в прошлое воскресенье одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. В частности, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Сейчас протесты перекинулись и на другие провинции юга страны: Майсан, Кербела, Наджаф, Ди-Кар, Басра и Бабиль. Демонстрантов и их "законные требования" поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.
Премьер Ирака Хайдер аль-Абади в четверг вынужден был прервать свой визит в Брюссель, где он принимал участие в заседание международной коалиции по борьбе с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в России), и прибыть в Басру для переговоров с протестующими.
Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест.
Как раннее сообщило государственное телевидение Ирака со ссылкой на свои источники, армейские части страны приведены в состояние повышенной боеготовности на случай обострения ситуации.
Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%. Свыше 60% безработных моложе 24 лет.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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