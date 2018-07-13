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США выдвинули новые обвинения в отношении 12 россиян
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США выдвинули новые обвинения в отношении 12 россиян в рамках расследования спецпрокурора Мюллера 

RT на русском 37 минут назад
Фото: Reuters
Соединённые Штаты выдвинули новые обвинения в отношении 12 россиян в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по России.
Об этом объявил первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн.
Отмечается, что Минюст США обвиняет 12 сотрудников спецслужб России в причастности к якобы хакерским атакам во время президентской кампании в США в 2016 году.
По словам Розенстайна, названные лица якобы работают на ГРУ. Он заявил, что они взломали сайт избирательной комиссии.
16 февраля американский Минюст предъявил обвинение 13 россиянам в рамках расследования дела о «вмешательстве в выборы».
Кроме того, Мюллер считает, что россияне собирали развединформацию, использовали похищенные личные данные граждан Соединённых Штатов, а также организовывали протесты.
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