США выдвинули новые обвинения в отношении 12 россиян

Соединённые Штаты выдвинули новые обвинения в отношении 12 россиян в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по России.
Об этом объявил первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн.
Отмечается, что Минюст США обвиняет 12 сотрудников спецслужб России в причастности к якобы хакерским атакам во время президентской кампании в США в 2016 году.
По словам Розенстайна, названные лица якобы работают на ГРУ. Он заявил, что они взломали сайт избирательной комиссии.
16 февраля американский Минюст предъявил обвинение 13 россиянам в рамках расследования дела о «вмешательстве в выборы».
Кроме того, Мюллер считает, что россияне собирали развединформацию, использовали похищенные личные данные граждан Соединённых Штатов, а также организовывали протесты.