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Новое наказание для россиян и другие события дня
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Главные события пятницы 

Рамблер 3 часа назад

Россияне резко «разбогатели» в июне

В июне 2018 года количество «свободных» денег у россиян выросло почти на четверть, говорится в исследовании компании «Ромир».

Россия назвала замену «Армате»

Самый современный российский танк Т-14 «Армата» прослужит в войсках не менее 25-30 лет, после чего будет заменен боевыми машинами на «новых физических принципах», сообщил экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-полковник Сергей Маев.

Путевки в Турцию отдают почти даром

Чемпионат мира по футболу 2018 года обрушил цены на отдых в Турции.

Смолов покаялся перед сборной после вылета с ЧМ

Футболист сборной России Юрий Жирков рассказал о реакции Смолова на нереализованный пенальти.

Трамп пошел в атаку на Путина

До встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа осталось несколько дней. Переговоры двух лидеров состоятся в Хельсинки 16 июля. На этом фоне в Соединенных Штатах вновь активизировалась тема связи главы Белого дома с Москвой.

Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го

Как вести себя в пятницу, 13, да еще и в день солнечного затмения, рассказали астрологи.

Похищенного "хлебного короля" отбили у цыган

В Тульской области в результате совместной операции МВД, ФСБ и Росгвардии был освобожден похищенный 10 июля Сергей Будагов.

Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России

Чемпионат мира по футболу 2018 года в России — «лучший в истории».

Россиянин избил дипломата в самолете

public domain
Глава пресс-службы МИД Польши Артур Ломпарт сообщил в своем твиттере, что польского дипломата избил пассажир российского самолета.

В Уголовном кодексе появятся новые статьи

Следователи подготовили законопроект, вводящий в Уголовный кодекс РФ две новые статьи о преступлениях, совершенных врачами.
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