Новое наказание для россиян и другие события дня

Россияне резко «разбогатели» в июне
В июне 2018 года количество «свободных» денег у россиян выросло почти на четверть, говорится в исследовании компании «Ромир».
Россия назвала замену «Армате»
Самый современный российский танк Т-14 «Армата» прослужит в войсках не менее 25-30 лет, после чего будет заменен боевыми машинами на «новых физических принципах», сообщил экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-полковник Сергей Маев.
Путевки в Турцию отдают почти даром
Чемпионат мира по футболу 2018 года обрушил цены на отдых в Турции.
Смолов покаялся перед сборной после вылета с ЧМ
Футболист сборной России Юрий Жирков рассказал о реакции Смолова на нереализованный пенальти.
Трамп пошел в атаку на Путина
До встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа осталось несколько дней. Переговоры двух лидеров состоятся в Хельсинки 16 июля. На этом фоне в Соединенных Штатах вновь активизировалась тема связи главы Белого дома с Москвой.
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Как вести себя в пятницу, 13, да еще и в день солнечного затмения, рассказали астрологи.
Похищенного "хлебного короля" отбили у цыган
В Тульской области в результате совместной операции МВД, ФСБ и Росгвардии был освобожден похищенный 10 июля Сергей Будагов.
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
Чемпионат мира по футболу 2018 года в России — «лучший в истории».
Россиянин избил дипломата в самолете
public domain
Глава пресс-службы МИД Польши Артур Ломпарт сообщил в своем твиттере, что польского дипломата избил пассажир российского самолета.
В Уголовном кодексе появятся новые статьи
Следователи подготовили законопроект, вводящий в Уголовный кодекс РФ две новые статьи о преступлениях, совершенных врачами.