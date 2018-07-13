Новое наказание для россиян и другие события дня

Главные события пятницы

Россияне резко «разбогатели» в июне

В июне 2018 года количество «свободных» денег у россиян выросло почти на четверть , говорится в исследовании компании «Ромир».

Россия назвала замену «Армате»

Путевки в Турцию отдают почти даром

Чемпионат мира по футболу 2018 года обрушил цены на отдых в Турции.

Смолов покаялся перед сборной после вылета с ЧМ

Трамп пошел в атаку на Путина

Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го

Как вести себя в пятницу, 13, да еще и в день солнечного затмения , рассказали астрологи.

Похищенного "хлебного короля" отбили у цыган

Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России

Чемпионат мира по футболу 2018 года в России — « лучший в истории ».

Россиянин избил дипломата в самолете

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В Уголовном кодексе появятся новые статьи