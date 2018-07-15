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«Было бы хорошо наладить отношения с РФ»
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Трамп назвал Россию соперником, с которым лучше поладить 

РИА Новости 21 минуту назад
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британскому Daily Mail, что считает российского президента Владимира Путина жестким человеком, но думает, что они могут "очень хорошо поладить".
Встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки. Ранее Трамп заявил, что эта встреча может оказаться легче переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Отвечая на вопрос журналистов, является ли Путин его другом или неприятелем, президент США ответил, что российский президент для него "соперник".
На вопрос, относит ли он Путина к жестким людям, Трамп ответил, что не может точно сказать, но предполагает, что российский президент — из таких людей. "Смотрите, если мы сможем договориться с Россией — это хорошо. Я не знаю его (Путина). Я встречался с ним пару раз, я встречался с ним на саммите G20", — продолжил президент США.
"Я считаю, что мы, возможно, очень хорошо поладим. Кто-то сказал: "Вы друзья или враги?" Я сказал, что пока слишком рано говорить об этом, а сейчас я скажу, что мы соперники. Однако для США и, честно говоря, Великобритании и других стран лучше поладить с Россией, Китаем и всеми подобными странами", — заявил Трамп.
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Комментарии9  Ещё 14 источников 
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