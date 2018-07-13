Трамп ушел от ответа на вопрос, чей Крым

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, чей же все-таки Крым , и заявил о том, что при его президентстве такого бы не случилось.

Во время совместной конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Трамп назвал присоединение Крыма «катастрофой Обамы», пишет РИА «Новости»

«Если вы говорите про Крым… Президент Обама потерпел очень сильную неудачу с Крымом. Я не думаю, что он (президент России Владимир Путин — прим. ВЗГЛЯД) бы это сделал (присоединил Крым — прим. ВЗГЛЯД), если бы я был президентом. Он забрал Крым во время администрации Обамы», — сообщил Трамп.

В четверг Трамп уже заявлял, что ему не нравится ситуация с Крымом, и также обвинил в ней Обаму. При этом в июне 2018 года американский лидер во время ужина на саммите G7 назвал Крым русским. Белый дом высказывания Трампа не опроверг, ссылаясь на неосведомленность о «частных переговорах» президента.