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Трамп ушел от ответа на вопрос, чей Крым
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Трамп ушел от ответа на вопрос, чей Крым 

Деловая газета «Взгляд» 13 июля 2018
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, чей же все-таки Крым, и заявил о том, что при его президентстве такого бы не случилось.
Во время совместной конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Трамп назвал присоединение Крыма «катастрофой Обамы», пишет РИА «Новости».
«Если вы говорите про Крым… Президент Обама потерпел очень сильную неудачу с Крымом. Я не думаю, что он (президент России Владимир Путин — прим. ВЗГЛЯД) бы это сделал (присоединил Крым — прим. ВЗГЛЯД), если бы я был президентом. Он забрал Крым во время администрации Обамы», — сообщил Трамп.
В четверг Трамп уже заявлял, что ему не нравится ситуация с Крымом, и также обвинил в ней Обаму. При этом в июне 2018 года американский лидер во время ужина на саммите G7 назвал Крым русским. Белый дом высказывания Трампа не опроверг, ссылаясь на неосведомленность о «частных переговорах» президента.
На этой же неделе сенаторы США предложили приравнять возвращение Крыма в состав России с «окупацией стран Прибалтики» Советским Союзом.
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