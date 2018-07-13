Трамп нашел виновного в терактах в Лондоне

Трамп нашел виновного в террористических атаках в Лондоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что в террористических атаках, произошедших в Лондоне, виноват мэр города Хан Садик. Об этом он сказал в интервью изданию The Sun.

По словам американского лидера, именно Садик несет ответственность за атаки и «крайне некомпетентен в борьбе с терроризмом», так как позволяет огромному количеству мигрантов приезжать в британскую столицу.

«Я думаю, что приезд миллионов людей [беженцев] в Европу — это очень и очень грустно (…). Я смотрю на европейские города и, я могу поточнее быть, если хотите… У вас ужаснейший мэр, который отвратительно делает свою работу в Лондоне», — сказал глава Соединенных Штатов.

Противоречия между Трампом и Садиком по вопросу мигрантов начались более двух лет назад. Во время президентской кампании 2016 года лондонский мэр раскритиковал обещания Трампа запретить мусульманам въезд в США.