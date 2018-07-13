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Трамп нашел виновного в терактах в Лондоне
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Трамп нашел виновного в террористических атаках в Лондоне 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что в террористических атаках, произошедших в Лондоне, виноват мэр города Хан Садик. Об этом он сказал в интервью изданию The Sun.
По словам американского лидера, именно Садик несет ответственность за атаки и «крайне некомпетентен в борьбе с терроризмом», так как позволяет огромному количеству мигрантов приезжать в британскую столицу.
«Я думаю, что приезд миллионов людей [беженцев] в Европу — это очень и очень грустно (…). Я смотрю на европейские города и, я могу поточнее быть, если хотите… У вас ужаснейший мэр, который отвратительно делает свою работу в Лондоне», — сказал глава Соединенных Штатов.
Противоречия между Трампом и Садиком по вопросу мигрантов начались более двух лет назад. Во время президентской кампании 2016 года лондонский мэр раскритиковал обещания Трампа запретить мусульманам въезд в США.
В марте 2017-го 22 марта в Лондоне уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту и зарезал ножом полицейского. Погибли пять человек. 3 июня трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро и с ножами напали на прохожих. В результате атак погибли восемь человек, еще 48 пострадали.
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