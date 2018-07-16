Ещё
Отель делегации РФ в Хельсинки взят под усиленную охрану
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция в Хельсинки взяла под усиленную охрану отель российской делегации 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: © AFP 2018 / Lehtikuva / Onni Ojala
Полиция Хельсинки взяла под усиленную охрану отель Crowne Plaza, где, по данным СМИ, располагается делегация российских официальных лиц, прибывших на переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает в воскресенье газета Ilta-Sanomat.
"Полиция закрыла вход в Crowne Plaza Hotel Хельсинки. Во дворе припарковано несколько автомобилей с российскими номерами брендов Audi, либо Mercedes-Benz", — пишет издание. Сотрудники отеля отказались от общения с журналистами. При этом представитель экипажа полиции, находящийся поблизости, отметил, что в отеле "важные люди", пишет газета.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно525
Меланья Трамп удивила нарядом в Хельсинки
«Любой, кроме Порошенко»
Израиль сбил российский беспилотник445
Россия позвала талибов в Москву
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение