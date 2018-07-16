Отель делегации РФ в Хельсинки взят под усиленную охрану

Полиция в Хельсинки взяла под усиленную охрану отель российской делегации

"Полиция закрыла вход в Crowne Plaza Hotel Хельсинки. Во дворе припарковано несколько автомобилей с российскими номерами брендов Audi, либо Mercedes-Benz", — пишет издание. Сотрудники отеля отказались от общения с журналистами. При этом представитель экипажа полиции, находящийся поблизости, отметил, что в отеле "важные люди", пишет газета.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.