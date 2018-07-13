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Раскрыты секреты «подарочной дипломатии» Трампа
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Süddeutsche Zeitung раскрыла секреты «подарочной дипломатии» Трампа 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп неплохо разбирается в «подарочной дипломатии», пишет Süddeutsche Zeitung. И хотя некоторые из его идей могут показаться странными, как, например, презентовать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона «Человек-ракета», на самом деле за всем этим стоит добрая, проверенная традиция, главное в которой — это намерение, объясняет немецкое издание.
Монархи получают много подарков, пишет Süddeutsche Zeitung. Королевский дом Великобритании ежегодно публикует список вещей, которые были переданы венценосной чете в качестве презента. К примеру, в 2015 году бывший президент Германии Йоахим Гаук подарил королеве Елизавете II картину немецкой художницы Николь Ляйденфрост «Лошадь в королевском голубом». Но ей, по-видимому, не очень понравилось это произведение искусства. «Забавный цвет для лошади», — заметила королева. К счастью, у Гаука был с собой любекский марципан, отмечает издание.
Теперь же все с нетерпением гадают, какой подарок для британского монарха приготовил американский президент Дональд Трамп, пишет издание. Он уже не раз доказывал, что разбирается в «подарочной дипломатии». К встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном глава Белого дома подготовил для него ролик в жанре героического эпоса о том месте, которое они могут занять в истории. Теперь же Трамп заявил, что подарит ему диск с песней Элтона Джона «Человек-ракета» и своим автографом. Автор статьи напоминает, что год назад в одном из своих твитов и позже, выступая перед Генассамблеей ООН, глава Белого дома назвал северокорейского лидера «человеком-ракетой», так как тот любит грозить своим оружием. И это прозвище к нему прицепилось.
Идея Трампа довольно странная, но на самом деле за ней стоит добрая традиция. Кому-то может показаться странным, когда политикам дарят золотых беговых верблюдов (подарок саудовцев бывшему президенту Германии Хорсту Кёлеру), бензопилы (подарок бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера президенту США Джордж Бушу — младшему) или плюшевые игрушки в виде собак (подарок российского президента Владимира Путина немецкому канцлеру Ангеле Меркель). Но главное — это намерение.
Так что это здорово, что во время своего визита в Белый дом бывший премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер подарил президенту США слона из белого фарфора. В английском выражение «белый слон» означает дорогой и абсолютно бесполезный подарок, отмечает автор.
Любопытно, каким будет ответный презент Ким Чен Ына, интересуется журналист. К слову, в 1999 году, когда северокорейский лидер приезжал в Швейцарию, там пользовалась большой популярностью песня под названием «Забор из проволоки», намекает издание.
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