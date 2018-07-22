Ситуация с КНДР разочаровала Трампа

Президент США Дональд Трамп критикует сотрудников Белого дома за нерасторопность в реализации договоренностей с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Хотя на саммите в Сингапуре не были названы сроки ядерного разоружения КНДР, переговоры двух стран должны были идти без остановки.
Газета Washington Post выяснила, что при личных встречах Трамп говорит дипломатам о своем разочаровании отсутствием быстрого прогресса в деле укрепления безопасности Корейского полуострова.
Советники оправдываются тем, что представители КНДР постоянно переносят встречи, требуют больше денежных средств, и вообще оказывают "упорное сопротивление", пишет РИА Новости.