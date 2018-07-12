Политолог оценил перспективы вхождения Грузии в НАТО

Столтенберг отметил успехи реформ, которые проводятся в Грузии. Он поблагодарил Тбилиси за предоставление одного из самых больших контингентов для операции НАТО в Афганистане , передает " Парламентская газета ".

Тем не менее, он не озвучил точных сроков вступления Грузии в НАТО.

Политолог Игорь Рябов полагает, что Грузии навряд стоит верить обещаниям НАТО.

— То, что руководство НАТО решило бросаться пустыми обещаниями в адрес Грузии, говорит о нервозной обстановке внутри Альянса. Надо же как-то храбриться и компенсировать фактическое унижение со стороны Трампа, который на ходу меняет свои требования к членам альянса, — пояснил эксперт в комментарии ФАН.