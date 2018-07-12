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Политолог оценил перспективы вхождения Грузии в НАТО
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Политолог оценил перспективы вхождения Грузии в НАТО 

Вечерняя Москва 15 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия может стать частью альянса.
Столтенберг отметил успехи реформ, которые проводятся в Грузии. Он поблагодарил Тбилиси за предоставление одного из самых больших контингентов для операции НАТО в Афганистане, передает "Парламентская газета".
Тем не менее, он не озвучил точных сроков вступления Грузии в НАТО.
Политолог Игорь Рябов полагает, что Грузии навряд стоит верить обещаниям НАТО.
— То, что руководство НАТО решило бросаться пустыми обещаниями в адрес Грузии, говорит о нервозной обстановке внутри Альянса. Надо же как-то храбриться и компенсировать фактическое унижение со стороны Трампа, который на ходу меняет свои требования к членам альянса, — пояснил эксперт в комментарии ФАН.
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