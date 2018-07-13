Латыши передумали насчет советской «оккупации»

Нынешние, а не советские власти Латвии «оккупировали» страну, заявила на своей странице в соцсети Facebook ее жительницы Инара Балоде, чем вызвала широкую дискуссию среди соотечественников. Об этом сообщает « Sputnik Латвия».

В начале нынешней недели 58-летняя Балоде назвала «советскую оккупацию» Латвии «бредом» местных «нациков» и рассказала, что никогда ее не чувствовала. По словам женщины, в «оккупированной» Латвии она провела счастливое детство, получила бесплатное образование на латышском языке и ела экологически чистые продукты.

«"Оккупация" может сидеть только в больном мозгу», — уверена она.

По мнению Балоде, истинными оккупантами Латвии являются ее нынешние власти, которые увеличили надзор за гражданами, бюрократию и безработицу, а термин «советская оккупация» продвигают с целью получить «политические бонусы» и превратить латышей в «послушный и глупый электорат».

Sputnik отмечает, что большинство соотечественников Инары Балоде, «как ни удивительно», поддержали ее мнение.