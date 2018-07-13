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Трамп подобрал Британии нового премьера
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Трамп подобрал Британии нового премьера 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп рассказал, кого считает самым подходящим кандидатом на пост премьер-министра Великобритании. Им оказался бывший министр иностранных дел страны Борис Джонсон, передает The Sun.
В интервью изданию американский лидер заявил:
«Я очень уважаю Бориса. Я ему, очевидно, тоже нравлюсь, он про меня хорошие вещи говорит».
Трамп также назвал бывшего главу британского МИД очень талантливым.
«Думаю, он прекрасный представитель вашей страны», — добавил он.
По словам американского лидера, он был очень расстроен, когда узнал об отставке Джонсона. Трамп отметил, что надеется на его возвращение в политику.
Бывший министр, в свою очередь, нелестно отзывается о руководителе США. Так, он называл его «потрясающе невежественным типом».
«Как-то в Нью-Йорке во время фотосессии ко мне подошла девушка и сказала: "Вот так-так! Уж не мистер Трамп ли это?" Это был один из худших моментов в моей жизни», — рассказывал он.
Борис Джонсон ушел в отставку 9 июля из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу выхода Великобритании из Евросоюза.
13 июля Дональд Трамп прибыл в Лондон с первым официальным визитом.
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