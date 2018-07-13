Верховная рада собралась на покой

Мир скоро отдохнёт от негасимого потока эксцентричных новостей из Украины Верховная рада готовится к каникулам. Украинские депутаты 13 июля проведут пленарное заседание, завершающее весеннюю сессию. Позиции Петра Порошенко слабеют — таков главный итог событий в Раде.

Коллапс в преддверии выборов

ВРУ уходит на перерыв на грани политического коллапса. Готовясь к выборам, киевские власти не смогли найти компромисс по составу членов Центральной избирательной комиссии , едва не доведя дело до роспуска парламента. Пётр Порошенко хотел сформировать ЦИК так, чтобы в нём были нужные ему люди, пояснил « Парламентской газете » директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский . В «нужном» списке, например, вообще не было представителей оппозиции. Когда же противники предложенного состава отказались голосовать за него — Блок Петра Порошенко покинул Раду.

«Это самая большая фракция, и мы привыкли, что если она уходит — кворума нет. Но в этот раз вышло наоборот: несмотря на отсутствие БПП, в Раде собралось 240 человек. То есть Верховная рада смогла собрать большинство без фракции президента. И это очень серьёзный сигнал, который показывает, что президент слабеет», — резюмировал эксперт.

Что же касается простых украинцев, то большинству из них прошедшая сессия не запомнится ничем. Потому что население абсолютно индифферентно к Раде, отметил Михаил Погребинский. «Доверие к парламенту у населения ниже плинтуса: только три-четыре процента опрашиваемых людей говорят, что доверяют украинской Раде. И они мало интересуются её работой», — рассказал политолог.

Что запомнит Россия

Что же касается России, то ей, хочешь-не хочешь, а слушать заявления с трибун Рады приходится. Ведь украинские депутаты уделяли в своей работе большое внимание некогда братскому государству. Так, Киев пытался разорвать дипломатические отношения с Москвой и ввести визы для россиян, въезжающих на Украину. Оба закона не были приняты — в отличие от резонансного документа о так называемой «реинтеграции» Донбасса, в котором Украина впервые официально называет Россию агрессором.

Кроме прочего, закон позволил украинскому лидеру Петру Порошенко использовать на Донбассе вооружённые силы «без объявления войны». Вскоре проводимая ВСУ в отношении Донецкой и Луганской народных республик «антитеррористическая операция» была переименована в «операцию объединённых сил» — ООС. Впрочем, суть осталась прежней — ежедневные обстрелы мирного населения. «По сути, Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя», — констатировали в российском МИД

Запомнят россияне и массу высказываний украинского парламента по поводу Крыма и моста через Керченский пролив. Абсурдные, истеричные, смешные и возмутительные — какими только эпитетами не награждала общественность «крымские» заявления Киева. Самое свежее — высказывание депутата Нестора Шуфрича о том, что Крымский мост принадлежит Украине.

Доверие к парламенту у населения ниже плинтуса: только три-четыре процента опрашиваемых людей говорят, что доверяют украинской Раде.

Много изобретательности проявили слуги украинского народа в борьбе с русским языком в Самостийной. Примечательно, что большинство идей обсуждалось на «языке агрессора». Из последних — создать горячую линию, по которой родители школьников смогут доносить на учителей, устроивших на уроке «незаконную русификацию». Похожая задумка ранее была у Александра Вилкула : он всерьёз хотел учредить на Украине должность «языкового инспектора», попросту стукача. «Например, если воспитательница в детском доме что-то скажет кому-то из родителей на другом языке — русском, румынском, венгерском, то языковой инспектор — некий стукач — должен это подслушать», — расписывал он, предлагая штрафовать или арестовывать нарушителей. Впрочем, нашёлся в Раде депутат, остудивший пыл коллеги — это был Юрий Берёза , который пообещал дать ему «по морде прямо в зале».

Справка

Украинский парламент состоит из одной палаты — Верховной рады (дословно — Верховный Совет), в состав которой входят 450 народных депутатов, избираемых на пятилетний срок. Это единственный законодательный орган Украины, он формирует правительство страны — кабинет министров, и контролирует его работу. Принимаемые Верховной радой законы после подписания спикером парламента направляются на подпись президенту Украины, который имеет в их отношении право вето (кроме законов об изменении Конституции Украины).

Депутатом может быть избран гражданин Украины не моложе 21 года, который имеет право голоса, в течение пяти последних лет проживал на территории Украины и не имеет судимости. Действующий созыв Рады был сформирован в ходе досрочных выборов в октябре 2014 года. Выборы характеризовались самой низкой в истории страны явкой. Следующие парламентские выборы, согласно украинскому законодательству, должны состояться в октябре 2019 года.