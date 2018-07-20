«Трамп создал канал для диалога с Россией»

Глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео заявил, что президенту США Дональду Трампу в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки удалось создать канал для общения и диалога между Москвой и Вашингтоном.
«Президент имел целью создать канал для общения и диалога, и он этого достиг», — цитирует его телеканал EWTN.
По словам госсекретаря, у американского лидера была в том числе цель изменить направление движения двусторонних отношений России и США.
«У президента была цель изменить негативный сценарий развития двусторонних отношений России и США. У нас нет иллюзий относительно вызовов, которые Россия представляет для США», — отметил Помпео.
Путин и Трамп провели двусторонние переговоры в Хельсинки 16 июля.
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН политолог-американист Виктория Журавлёва в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила итоги встречи двух лидеров.