США намерены продолжить сотрудничество с Мексикой при новом президенте

Правительство США продолжит сотрудничество с Мексикой при новом президента Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.

"Мы надеемся продолжить работу с Лопесом Обрадором после 1 декабря, поэтому для меня было приоритетом приехать в Мексику после выборов, чтобы начать устанавливать отношения с ним и его командой", — сказал Помпео на пресс-конференции в Мехико.

Он заявил о готовности работать вместе с Мексикой и Канадой по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА.

"Поддержка американских рабочих для нас является ключевой вещью, для президента (США Дональда) Трампа — в части актуализации НАФТА", — сказал госсекретарь.

По словам госсекретаря, будет продолжена работа по обеспечению безопасности на границе США и Мексики, по темам миграции и борьбы с торговлей наркотиками, оружием и людьми.

"Мы признаем, что спрос на наркотики в основном имеет место на нашей стороне границы", — сказал Помпео.