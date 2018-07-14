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США намерены продолжить сотрудничество с Мексикой
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США намерены продолжить сотрудничество с Мексикой при новом президенте 

РИА Новости 14 июля 2018
Фото: © AP Photo / Susan Walsh
Правительство США продолжит сотрудничество с Мексикой при новом президента Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.
"Мы надеемся продолжить работу с Лопесом Обрадором после 1 декабря, поэтому для меня было приоритетом приехать в Мексику после выборов, чтобы начать устанавливать отношения с ним и его командой", — сказал Помпео на пресс-конференции в Мехико.
Он заявил о готовности работать вместе с Мексикой и Канадой по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА.
"Поддержка американских рабочих для нас является ключевой вещью, для президента (США Дональда) Трампа — в части актуализации НАФТА", — сказал госсекретарь.
По словам госсекретаря, будет продолжена работа по обеспечению безопасности на границе США и Мексики, по темам миграции и борьбы с торговлей наркотиками, оружием и людьми.
"Мы признаем, что спрос на наркотики в основном имеет место на нашей стороне границы", — сказал Помпео.
В Мехико Помпео провел встречи с действующим президентом Энрике Пеньей Ньето, главой МИД Луисом Видегараем и будущим президентом Обрадором, вступающим в должность 1 декабря.
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