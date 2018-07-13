Трамп решил перекрасить «борт номер один» в триколор

По мнению главы государства, сейчас «борт номер один» имеет «расцветку Жаклин Кеннеди », он же хочет сделать его «более американским».

Американские президенты летают на бело-синих самолетах уже 55 лет. Используемый ныне дизайн правительственного самолета появился в начале 1960-х, его разработкой занимались Джон Кеннеди и его супруга, первая леди Жаклин Кеннеди. Нынешний же президент Трамп полагает, что голубой цвет не является символичным для США.

Источник, близкий к ходу обсуждений, заявил, что Трамп действительно может воплотить свое видение в жизнь. Однако это может породить некоторый конфликт в американских ВВС, где нынешний дизайн считают узнаваемым в остальном мире.