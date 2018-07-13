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Самолет Трампа перекрасят в триколор
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Трамп решил перекрасить «борт номер один» в триколор 

BFM.RU 8 часов назад
Президент США решил изменить расцветку президентского авиалайнера с бело-синей на бело-сине-красную, передает РИА Новости.
По мнению главы государства, сейчас «борт номер один» имеет «расцветку Жаклин Кеннеди», он же хочет сделать его «более американским».
Американские президенты летают на бело-синих самолетах уже 55 лет. Используемый ныне дизайн правительственного самолета появился в начале 1960-х, его разработкой занимались Джон Кеннеди и его супруга, первая леди Жаклин Кеннеди. Нынешний же президент Трамп полагает, что голубой цвет не является символичным для США.
Источник, близкий к ходу обсуждений, заявил, что Трамп действительно может воплотить свое видение в жизнь. Однако это может породить некоторый конфликт в американских ВВС, где нынешний дизайн считают узнаваемым в остальном мире.
В то же время Трамп не собирается останавливаться на изменении цветовой гаммы. Он намерен расширить ванную, которая, на его взгляд, не достаточно широка. Также он хочет, чтобы его кровать на «борту номер один» была больше и удобнее. Насладиться ею он сможет, правда, только в случае переизбрания на пост президента. Новые Boeing 747, скорее всего, будут введены в эксплуатацию уже после 20 января 2021 года.
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