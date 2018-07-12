Мэй через Трампа передала «послание» Путину

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Глава МИД Великобритании: Трамп должен продемонстрировать Путину единство стран Запада 

ТАСС 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп должен продемонстрировать президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Хельсинки 16 июля единство западных стран. Это важно и в свете развития дела Скрипалей, заявил глава британского МИД Джереми Хант в эфире телеканала CNBC в четверг.
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" [Отравление Скрипалей] было очень агрессивным шагом, абсолютно неприемлемым, было применено ужасающее химическое вещество, и мы уже потеряли жизнь одного британского подданного в результате его воздействия. Реакция США была предельно бескомпромиссной в Европе и во всем мире, поэтому встреча президента Трампа и президента Путина, которая произойдет на следующей неделе, очень важна. И действительно, тот объединенный фронт, который мы лицезрели в НАТО по завершении саммита, очень важен, поскольку Путин должен знать, что Запад един и стоит за то, во что все мы верим", — заявил Хант.
Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.
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Комментарии31  Ещё 2 источника 
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