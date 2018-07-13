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Министр энергетики подрался с депутатом Рады
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В Киеве произошла стычка между министром энергетики и депутатом Рады 

РИА Новости 13 июля 2018
Фото: РИА Новости
Стычка произошла между депутататом Верховной рады Сергеем Шаховым и министром энергетики Игорем Насаликом возле Минэнерго Украины, где митингуют шахтеры, следует из трансляции с места события, которую ведет глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.
Ранее Волынец сообщил, что шахтеры продолжают акцию протеста у Минэнерго в центре Киева, они ночевали у здания, требуя выплаты долгов по зарплатам и отставки Насалика. Также в пятницу утром Волынец писал, что он вместе с Шаховым, шахтерами и телевидением пытается попасть к министру в здание Минэнерго, однако их не пускают.
Из трансляции видно, как приехала машина министра, к ней подошли Волынец, Шахов и митингующие, окружили автомобиль. Шахов с микрофоном подошел к машине и начал требовать, чтобы Наслик вышел к шахтерам. Министр вышел, депутат Шахов передал ему микрофон, некоторое время министр говорил в микрофон, позже Шахов начал силой забирать у министра микрофон, между ними завязалась стычка, однако их разняла полиция. При этом на видео видно, что за пиджак Насалика также схватил Волынец. В сопровождении правоохранителей Насалик ушел с места стычки пешком.
На данный момент министр энергетики уже находится в сессионном зале парламента, где идет традиционный час вопросов к правительству, на который приходят министры.
При этом Волынец позже в своем Facebook написал, что якобы "министр при попытке убежать от шахтеров напал на народного депутата Сергея Шахова".
"Я защищал депутата, но полиция обвиняет меня в нападении на министра", — заявил глава профсоюзов.
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