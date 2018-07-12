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Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня
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Главные события четверга 

Рамблер 4 часа назад

Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится ситуация вокруг Крыма. Он подчеркнул, что всё это произошло в президентство его предшественника Барака Обамы.

Путин нашел для Мутко новую работу

Вице-премьер Виталий Мутко теперь будет членом президентского совета по межнациональным отношениям.

Путин продлил контрсанкции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций против ряда западных стран, которые ввели ограничительные меры против России, до 31 декабря 2019 года.

В Москве ответили позарившейся на Крым Тимошенко

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отреагировал на заявление главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, рассказавшей, как вернуть Крым украинской стороне.

Пенсионную реформу дополнят уголовкой

Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что власти могут защитить «возрастных» сотрудников от увольнений. Вуколов пообещал, что будет разработан комплекс мер, усиливающих ответственность за дискриминацию.

Радикалы захватили границу с Таджикистаном

Под контроль боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России) попала значительная территория Афганистана на границе с соседним Таджикистаном.

Против Тимати и Крида завели дело

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и певец Егор Крид (Булаткин) стали фигурантами дела.

Истребитель будущего показали на видео

Французская компания Dassault Aviation показала первое изображение европейского истребителя пятого поколения. Новый самолет в будущем должен заменить действующие истребители поколения 4++ Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.

Украина прощается с Веркой Сердючкой

Украинский артист Андрей Данилко анонсировал прощальный тур в образе прославившей его Верки Сердючки.

Муж Булановой призвал бойкотировать финал ЧМ

Экс-игрока сборной РФ, мужа певицы Татьяны Булановой Владислава Радимова расстроил выход Хорватии в финал ЧМ-2018.

Прокуратура проверит дело о нашумевшем ДТП

Газета.ru
В Генпрокуратуре взяли на контроль расследование смертельного ДТП с беременной женщиной после видеообращения ее мужа к Юрию Чайке.
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