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Польша поставила Украине ультиматум
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Польша заявила о принципиальном отказе уступать Киеву в «бандеровском» вопросе 

Деловая газета «Взгляд» 12 июля 2018
Фото: Reuters
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не согласна с отрицанием преступной сущности идеологов украинского национализма Степана Бандеры и Романа Шухевича.
«Такие люди, как Шухевич и Бандера, были преступниками, которые несут непосредственную ответственность за преступления, совершенные против польского народа», — сказал Дуда, передает ТАСС.
По его словам, Польша не может согласиться с тем, что они «не считаются преступниками, что их нельзя будет называть преступниками».
Польский президент также спросил, по какой причине Украина не согласна провести эксгумации в местах массовых захоронений людей, погибших в ходе Волынской резни. «Вы боитесь, что в результате этих эксгумаций выяснится историческая правда?» — поинтересовался Дуда. В 2017 году МИД Польши заявлял, что Варшава наложит вето на возможное вступление Украины в Евросоюз, если Киев продолжит восхвалять Бандеру. Отметим, что на Украине политика по героизации УПА продолжается.
Степан Бандера — идеолог украинского национализма, один из создателей в 1942 году Украинской повстанческой армии. После Второй мировой войны Бандера жил в Мюнхене, откуда руководил террористической деятельностью ОУН и УПА на территории СССР. ОУН имеет отношение к массовому убийству поляков на Волыни в 1942–1945 годах.
Роман Шухевич — член ОУН, затем ОУН (б), после 1943 года — руководитель последней. С января 1944 года и до своей гибели в 1950 году был главнокомандующим ОУН-УПА. Один из организаторов массовых убийств поляков и евреев в ходе деятельности УПА на западе Украины.
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