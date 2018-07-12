Польша поставила Украине ультиматум

Польша заявила о принципиальном отказе уступать Киеву в «бандеровском» вопросе

«Такие люди, как Шухевич и Бандера, были преступниками, которые несут непосредственную ответственность за преступления, совершенные против польского народа», — сказал Дуда, передает ТАСС.

По его словам, Польша не может согласиться с тем, что они «не считаются преступниками, что их нельзя будет называть преступниками».

Польский президент также спросил, по какой причине Украина не согласна провести эксгумации в местах массовых захоронений людей, погибших в ходе Волынской резни. «Вы боитесь, что в результате этих эксгумаций выяснится историческая правда?» — поинтересовался Дуда. В 2017 году МИД Польши заявлял, что Варшава наложит вето на возможное вступление Украины в Евросоюз , если Киев продолжит восхвалять Бандеру. Отметим, что на Украине политика по героизации УПА продолжается.

Степан Бандера — идеолог украинского национализма, один из создателей в 1942 году Украинской повстанческой армии . После Второй мировой войны Бандера жил в Мюнхене, откуда руководил террористической деятельностью ОУН и УПА на территории СССР. ОУН имеет отношение к массовому убийству поляков на Волыни в 1942–1945 годах.

Роман Шухевич — член ОУН, затем ОУН (б), после 1943 года — руководитель последней. С января 1944 года и до своей гибели в 1950 году был главнокомандующим ОУН-УПА. Один из организаторов массовых убийств поляков и евреев в ходе деятельности УПА на западе Украины.