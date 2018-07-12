Порошенко обсудил с Трампом его встречу с Путиным

Порошенко заявил, что обсудил с Трампом его предстоящую встречу с Путиным

Дональдом Трампом в Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече с главой США Брюсселе обсудил предстоящую встречу президентов США и РФ "Мы очень тщательно обсудили и будущую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник 16 числа. Были тщательно проговорены вопросы "Северного потока-2", — заявил Порошенко на брифинге, который в четверг транслировал телеканал "112 Украина". Владимир Путин и Трамп планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что они намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. "Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии . США выступают против этого проекта. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу. Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.