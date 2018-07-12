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Порошенко обсудил с Трампом его встречу с Путиным
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Порошенко заявил, что обсудил с Трампом его предстоящую встречу с Путиным 

РИА Новости 12 июля 2018
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече с главой США Дональдом Трампом в Брюсселе обсудил предстоящую встречу президентов США и РФ.
"Мы очень тщательно обсудили и будущую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник 16 числа. Были тщательно проговорены вопросы "Северного потока-2", — заявил Порошенко на брифинге, который в четверг транслировал телеканал "112 Украина".
Владимир Путин и Трамп планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что они намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу. Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.
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