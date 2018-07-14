Тадж-Махал пригрозили снести

Судьи Верховного индийского суда пригрозили снести мавзолей Тадж-Махал из-за пренебрежительного отношения властей. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Суд назвал ущерб, нанесенный белому мрамору, из которого построен мавзолей, непоправимым, и отметил, что власти страны и штата Уттар-Прадеш позволили памятнику прийти в упадок.

«Или мы закрываем Тадж-Махал, или уничтожаем, или вы его реставрируете», — отметили судьи в послании правительству.

По информации издания, суд также обвинил правительство в том, что они не предприняли меры по защите мавзолея, стены которого из-за деятельности промышленных предприятий за последние 30 лет окрасились в желтый, коричневый и зеленый цвета.

Власти страны доложили, что решением проблемы займется Индийский технический университет, который подготовит соответствующий доклад в течение четырех месяцев. Суд сообщил, что намеревается заслушивать вопрос о состоянии мавзолея каждый день с 31 июля.

Тадж-Махал — мавзолей-мечеть в Агре на берегу реки Джамна, построенный по приказу потомка Тамерлана — падишаха Империи Великих Моголов Шах-Джахана в память о его жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребенка. Падишах также похоронен в этом мавзолее.