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Индийский суд пригрозил снести Тадж-Махал
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Тадж-Махал пригрозили снести 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Судьи Верховного индийского суда пригрозили снести мавзолей Тадж-Махал из-за пренебрежительного отношения властей. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.
Суд назвал ущерб, нанесенный белому мрамору, из которого построен мавзолей, непоправимым, и отметил, что власти страны и штата Уттар-Прадеш позволили памятнику прийти в упадок.
«Или мы закрываем Тадж-Махал, или уничтожаем, или вы его реставрируете», — отметили судьи в послании правительству.
По информации издания, суд также обвинил правительство в том, что они не предприняли меры по защите мавзолея, стены которого из-за деятельности промышленных предприятий за последние 30 лет окрасились в желтый, коричневый и зеленый цвета.
Власти страны доложили, что решением проблемы займется Индийский технический университет, который подготовит соответствующий доклад в течение четырех месяцев. Суд сообщил, что намеревается заслушивать вопрос о состоянии мавзолея каждый день с 31 июля.
Тадж-Махал — мавзолей-мечеть в Агре на берегу реки Джамна, построенный по приказу потомка Тамерлана — падишаха Империи Великих Моголов Шах-Джахана в память о его жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребенка. Падишах также похоронен в этом мавзолее.
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