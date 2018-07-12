Меркель высказалась о встрече Путина и Трампа 

Намеченная на 16 июля в Хельсинки встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа очень важна для всех сторон и общей безопасности, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель сообщила, что во время двусторонних переговоров с Дональдом Трампом обсуждалась предстоящая встреча глав России и США. «Я думаю и надеюсь, что будут обсуждаться вопросы ядерного разоружения, это было бы для всех хорошим знаком», — приводит ее слова ТАСС.
Канцлер добавила, что обсуждала с Трампом «общие позиции» Германии и США, в том числе касательно Украины, Минских соглашений, «аннексии Крыма».
Меркель также призвала отделять друг от друга вопросы торговли и обороны. «Одна тема — это безопасность, ее следует отличать от проблемы пошлин», — сказала она. Меркель снова отметила, что ЕС готов обсуждать с США проблему таможенных пошлин.
Напомним, встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.