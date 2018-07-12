Сирийская армия взяла город Тафас 

Подразделения сирийской правительственной армии взяли город Тафас под свой контроль.
Боевики в Тафасе, который находится в 13 километрах к западу от Дераа, неоднократно срывали мирные переговоры, организованные при посредничестве российских офицеров. Более того, боевики «Джейш Халид Бен Валид» из города Тафас объявили о присоединении к «Исламскому государству», передает РИА «Новости».
Однако в четверг стороны достигли окончательного соглашения о передаче города под контроль армии. Над зданием мэрии подняли флаг Сирии, что было встречено населением ликованием.
Газета ВЗГЛЯД писала, как благодаря российским переговорщикам Дамаск вернул юг Сирии под свой контроль.