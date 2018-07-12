Ещё
Сирийская армия взяла город Тафас
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийская армия взяла город Тафас 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Подразделения сирийской правительственной армии взяли город Тафас под свой контроль.
Боевики в Тафасе, который находится в 13 километрах к западу от Дераа, неоднократно срывали мирные переговоры, организованные при посредничестве российских офицеров. Более того, боевики «Джейш Халид Бен Валид» из города Тафас объявили о присоединении к «Исламскому государству», передает РИА «Новости».
Однако в четверг стороны достигли окончательного соглашения о передаче города под контроль армии. Над зданием мэрии подняли флаг Сирии, что было встречено населением ликованием.
Газета ВЗГЛЯД писала, как благодаря российским переговорщикам Дамаск вернул юг Сирии под свой контроль.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки Тимошенко предложила способ возвращения Крыма Украине Польша заявила о принципиальном отказе уступать Киеву в «бандеровском» вопросе
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками300
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала64
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС158
Умер Виктор Фетисов
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня24
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение