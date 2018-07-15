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Лидера КНДР в США сочли очень веселым
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Трамп рассказал о своем отношении к Ким Чен Ыну 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын очень умный и веселый человек. Об этом сообщает Daily Mail.
По его словам, Ким Чен Ын является великой личностью и хорошим переговорщиком.
Он также подчеркнул, что хорошо поладил с лидером КНДР.
Трамп отметил, что за последние девять месяцев в Северной Корее не было ядерных испытаний.
Ранее Трамп выразил уверенность, что северокорейские власти исполнят сделку по денуклеаризации, однако указал на возможное негативное влияние со стороны Китая.
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