Лидера КНДР в США сочли очень веселым

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын очень умный и веселый человек. Об этом сообщает Daily Mail.
По его словам, Ким Чен Ын является великой личностью и хорошим переговорщиком.
Он также подчеркнул, что хорошо поладил с лидером КНДР.
Трамп отметил, что за последние девять месяцев в Северной Корее не было ядерных испытаний.
Ранее Трамп выразил уверенность, что северокорейские власти исполнят сделку по денуклеаризации, однако указал на возможное негативное влияние со стороны Китая.