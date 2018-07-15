Лидера КНДР в США сочли очень веселым

Трамп рассказал о своем отношении к Ким Чен Ыну

По его словам, Ким Чен Ын является великой личностью и хорошим переговорщиком.

Он также подчеркнул, что хорошо поладил с лидером КНДР.

Трамп отметил, что за последние девять месяцев в Северной Корее не было ядерных испытаний.